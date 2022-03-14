DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara fatura ödemelerine maddi destek amacıyla devlet tarafından verilecek olan bu yardıma e-Devlet üzerinden belirlenen tarihlerde başvurular alınmaya başlanmıştı. İşte, doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 milyon haneye 450-1150 TL arası verilecek olan destek ödemelerine ilişkin başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleşti. İşte, Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
DOĞALGAZ FATURA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
BAKAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:
"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" diye konuştu.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Doğalgaz yardımı yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.
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- DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
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