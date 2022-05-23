Türkiye’nin 25 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak! Hedef 2023’te karaya çıkarmak

KUYULAR, 25 YIL İHTİYAÇ DUYACAK GAZI ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

FİLYOS LİMANI EN SON YAVUZ'U GÖREVE UĞURLADI

Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri doğrultusunda Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda görevlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen 8 Nisan günü Karadeniz'e uğurladığı Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaşı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olan Alparslan'ın Mersin Limanı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor.