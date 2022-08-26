FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapıldığı açıklanmıştı. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?