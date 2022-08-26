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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. FED faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapıldığı açıklanmıştı. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapıldığı açıklanmıştı. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?

ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapıldığı açıklanmıştı. En son Temmuz ayında gerçekleşen FED faiz kararı toplantısının ardından, ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Eylül ayında yapılacak olan toplantı birçok yatırımcı tarafından merakla bekleniyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından beklenen FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

SON FED KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.

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