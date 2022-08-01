01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Havacılıkta rekor üstüne rekor: İstanbul Havalimanı ve THY'den tarihi başarı

Havacılıkta rekor üstüne rekor: İstanbul Havalimanı ve THY'den tarihi başarı

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
ABONE OL
Havacılıkta rekor üstüne rekor: İstanbul Havalimanı ve THY’den tarihi başarı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul havalimanı günlük 1335 uçuşla Avrupa Havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

THY ÜÇÜNCÜ SIRADA

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır" denildi.

BİR REKOR DA TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN: YÜZDE 88 DOLULUK

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

İlk kez hizmete sunulacak! İLK KEZ HİZMETE SUNULACAK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA