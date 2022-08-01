Havacılıkta rekor üstüne rekor: İstanbul Havalimanı ve THY’den tarihi başarı

THY ÜÇÜNCÜ SIRADA

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır" denildi.