Altında büyük tehlike! Sizin de başınıza gelebilir... Kuyumculara gelip hayal kırıklığı yaşıyorlar...
Türkiye'de çok sayıda vatandaşın yatırım amacıyla satın aldığı gram ve çeyrek altınlarda düşük ayar oyununu kullanan dolandırıcıların sayısı giderek artıyor. Peki sizin de aldığınız altının düşük ayarlı olmaması için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kuyumcu Murat Yılmaz A Haber'de altın konusundaki gerçekleri anlattı.
Son günlerde Türkiye'de altın konusunda ayar oyunuyla yüzlerce kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Kuyumcu Murat Yılmaz altın konusundaki gerçekleri A Haber'de anlattı.
"Normalde çeyreğin 22 ayar olması gerekirken 21 ayar çıkabiliyor hatta 14 ayar çıkabiliyor. Bu durumu da biz burada teşhis edebiliyoruz. "
Altınları masaya atarak çıkan seslerden kaç ayar olduklarını tespit edebilidiklerini söyleyen Yılmaz vatandaşları uyardı.
"Altını bilindik bir kuyumcudan almak en güzeli. Bilmediğiniz bir şehirdeyseniz mutlaka o dükkanın kartını ve altının faturasını alın."
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR
Müşterilerden geliyor genelde bu altınlar. Ama mesela düğünde bir kişiye düşük ayarlı çeyrek takılıyor. İnsanlar da bunu bilmeden ev ve araba almak için hesaplama yapıyor.
Sonra kuyumcuya gittiklerinde kendilerine takılan altının düşük ayarlı olduğunu görünce de hayal kırıklığı yaşıyorlar.
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