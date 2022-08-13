13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesi! Bakan Kirişci duyurdu: Bugün hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesi! Bakan Kirişci duyurdu: Bugün hesaplarda

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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