02 Ağustos 2022, Salı
Avrupa kaosla boğuşurken İstanbul Havalimanı bir kez daha zirveyi gördü! Uluslararası övgü
Avrupa havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle "kaos" yaşanılan yaz döneminde, İstanbul Havalimanı uçuş ve yolcu sayısıyla Avrupa'nın zirvesindeki yerini perçinledi. Ağırladığı yolcu sayısıyla Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanı'nın başarısı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Direktörü Olivier Jankovec tarafından vurgulandı.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:44
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