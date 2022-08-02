Avrupa kaosla boğuşurken İstanbul Havalimanı bir kez daha zirveyi gördü! Uluslararası övgü

Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan istatistiklerine göre de günlük ortalama 1327 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.