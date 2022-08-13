Müjde Başkan Erdoğan’dan! Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim! Vatandaşa nefes aldırdı! İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Konya, Trabzon, Kayseri ve İstanbul'da konuşan vatandaşlar, indirimin bir an önce etiketlere yansımasını beklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık daha ucuza ürün alabileceğiz. Hem vatandaşa rahat bir nefes aldıracak hem de piyasayı dengeleyecek hamle" dedi. İşte vatandaşların söyledikleri:

Göksel Hoyrazpınar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten de böyle bir indirime ihtiyaç vardı. Özellikle benim gibi asgari ücretle çalışanlar için büyük mutluluk oldu. Bu indirimler alışveriş yaparken biraz daha az ücret ödememizi, cebimizde biraz daha fazla para kalmasını sağlayacak. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.