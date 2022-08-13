Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşları yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammından sonra evinde bakıma muhtaç ve engelli bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı için artış gösterip göstermeyeceği ve Ağustos ayında erken yatma olasılığını merak ediyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşları yattı?