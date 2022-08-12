Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri ne zaman başlıyor? Doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırılan ürünlerde dev indirim geliyor. 30'un üzerinde üründe uygulanacak Tarım Kredi Market indirimlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi ne zaman başlıyor? Tarım Kredi Market indirimi hangi ürünlerde? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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