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Haberler Galeri Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri ne zaman başlıyor? Doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırılan ürünlerde dev indirim geliyor. 30'un üzerinde üründe uygulanacak Tarım Kredi Market indirimlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi ne zaman başlıyor? Tarım Kredi Market indirimi hangi ürünlerde? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:32
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Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

Tarım Kredi Market indirimi ne zaman? Tarladan sofraya kadar bir zincir kuran ve çiftçinin ürettiği ürünü doğrudan halka ulaştıran Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde üründe indirim uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak indirim kampanyasının tarihi merak ediliyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi ne zaman başlıyor? 2022 Tarım Kredi Market indirimi hangi ürünlerde? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. İndirimli fiyat uygulaması 30'un üzerinde temel tüketim ürününde geçerli olacak.

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Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

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Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

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Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.