11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu! Son 1 yılın en hızlı artışı

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu! Son 1 yılın en hızlı artışı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu! Son 1 yılın en hızlı artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolara çıktı. Bu rakam Ağustos 2021'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA