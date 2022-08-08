20 yılda büyük dönüşüm! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Muhalefet projelerimizi izlemeye devam etsin





"AVRUPA'DA KAOS YAŞANIRKEN, BİZ SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK"

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası için muhalefetin dediklerini unutacak değiliz. Projeyi duyurduk yapamazlar dediler, temelini attık, bitiremez dediler bitirdik. Yolcu gelmez dediler, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa'da salgın sonrası taleplerin artması ve yaz dönemi turizm yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken biz, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 42 bin uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 10 bin yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona ulaştı. Avrupa'daki havalimanları personel sıkıntısı çekerken, valiz alım süreleri saatleri bulurken, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz sağlanıyor. Böylesi devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda sadece 16 dakika sürüyor. Check-in süresi ise sadece 1 dakika… Rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanımız da temmuz ayında yoğunluk bakımından ikinci sırada yer aldı."