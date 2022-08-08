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Borsa haftaya rekorla başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.

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