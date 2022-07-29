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Son dakika: 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı’nda! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı'nda test amaçlı hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz." dedi.

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