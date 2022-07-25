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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’da 260 kilometrelik işleyen bir metro hattı var. Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz İstanbul genelinde. Önümüzdeki günlerde de bunlardan 3 tanesini açıp hizmete sunacağız" dedi.

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