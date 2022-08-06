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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Hedefimiz lojistik süper güç olmak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Hedefimiz lojistik süper güç olmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 Vizyonu ışığında ilk adımını Kocaeli'de hayata geçirdikleri Ulaştırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturup 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru durmadan yürüyeceklerini belirterek, "Hedefimiz lojistik süper güç olmak." ifadesini kullandı.

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