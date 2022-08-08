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Son dakika: Rekabet Kurumu ikinci el araçlar için harekete geçti: 4 internet sitesine soruşturma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Son dakika: Rekabet Kurumu ikinci el araçlar için harekete geçti: 4 internet sitesine soruşturma

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu ikinci el araçlar için harekete geçti. ikinci el araç alım, satımında faaliyet gösteren 4 firma hakkında soruşturma başlattı.


Rekabet Kurulu, Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı.

Kararda şöyle denildi: "Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ!

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

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