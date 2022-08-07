TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi 2022 ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 81 ilde uygulamaya konulacak. İşte, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni TOKİ sosyal konut projesi ile 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Başkan Erdoğan çok yakında açıklanacak olan projenin müjdesini verdi. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.
Hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantı ile detayların duyurulacağını ifade etti.
TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİMLER TOKİ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.
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