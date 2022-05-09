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Rekabet Kurulundan teknoloji şirketlerine soruşturma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Rekabet Kurulundan teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, teknoloji sektöründeki 7 şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

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