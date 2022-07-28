Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak! Sahibinden.com soruşturmasının detayları ortaya çıktı





HAKİM GÜÇ KONUMUNDA

Sahibinden.com'un çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik açılan soruşturmada; daha önceki kurum kararlarıyla tespit edilen dolaylı olumsuz etkinin ortaya çıkması ihtimali de incelenecek. Sahibinden'in fiyatlandırma politikasının, soruşturma kapsamında nihai tüketici üzerindeki etkilerini de içerecek şekilde inceleyerek oto galerilerin faaliyetlerinin ne derece zorlaştırdığını tespit edecek. Türkiye'de son 9 ayda hızla tırmanan kira, ev ve araba fiyatları nedeniyle bir süredir vatandaşlar isyan ediyor. Enflasyon ve dolar kurunun katbekat üzerinde artan ev ve araç fiyatlarını defalarca gündeme taşınmış, bu artışta online satış platformlarının etkisine dikkat çekilmişti.