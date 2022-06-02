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Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma! 17 şirket tek tek açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma! 17 şirket tek tek açıklandı

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.

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