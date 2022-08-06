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THY engelliler için "Ayçiçeği Yaka Kartı" uygulamasını başlattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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THY engelliler için Ayçiçeği Yaka Kartı uygulamasını başlattı

Türk Hava Yolları, (THY) engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerinin seyahat deneyimlerini iyileştirmek için "Ayçiçeği Yaka Kartı" projesini hayata geçirdi.

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