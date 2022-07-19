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THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği mutabakatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği mutabakatı

Türk Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat bildirisi imzalandı. THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, "Ortak hedef ve beklentimiz, ilişkileri birçok alanda zenginleştirmek ve misafirlerimize daha fazla alternatif sunmaktır. Türk Hava Yolları olarak bu düşünceyle iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine hizmet edecek bir mutabakat bildirisi imzaladık" dedi.

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