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SON DAKİKA | THY'den yeni yolcu rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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SON DAKİKA | THY’den yeni yolcu rekoru

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti. Diğer yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI SEFER SAYISIYLA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Diğer yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır" denildi.

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