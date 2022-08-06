Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut sektöründe devreye alınan uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya çalışanlar fiyatlarda haksız artış gerçekleştirmişti. Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı sonrası hükümet harekete geçti. Fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceğini merak eden vatandanlar, "konut fiyatları düşecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi? İşte Ayrıntılar haberimizde...

KİRALIK EV VE KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin satılık ve kiralık fiyatlarındaki artışı durduracağını belirten sektör temsilcileri, yeterli arzın sağlanması durumunda fiyatlarda düşüş dahi yaşanabileceği görüşünde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 150 bin sosyal konut projesine ilişkin detayları eylül ayında duyuracağını açıkladı.