Antalya’ya turist akını: Bir günde 90 bin kişi giriş yapıyor! Bazı otellerde boş yastık bile kalmadı





BOŞ YASTIK BİLE KALMAYAN OTELLER VAR

Rusya- Ukrayna savaşının etkisinin azalması, koronanın da hayatı eskisi gibi etkilememesi gibi nedenlerle Akdeniz'deki yoğunluğun ciddi artış gösterdiğini söyleyen Yavuz, "Akdeniz'de de en önemli destinasyon Antalya. Pandemiden beri de en önemli destinasyon Antalya, şu anda Avrupa'daki tatil destinasyonları içinde günde 80-90 bin turist alan başka yer olduğunu zannetmiyorum. Ağustos, eylülde de böyle devam edecek. Ekim ve kasım ortasına kadar yayılarak gidecek. İnşallah devamını da getirebiliriz ve önümüzdeki yıl ilkbahardan itibaren bu dağılımı sağlıklı şekilde yürütebiliriz. Antalya en iyi sezonlarından birini bu yıl yaşayacak gibi gözüküyor. Bazı turizmcilerimiz boş yastık bile kalmadığını söylüyor" diye konuştu.



EYLÜL ORTASINA KADAR TAMAMEN DOLU

Yılbaşından itibaren bu yıl için yoğun akış olacağının o günlerden belli olduğunu belirten beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Fakat pazarlarda farklılıklar yaşandı, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bu bölgelerden çok fazla misafir beklemiyorduk, uçuşlarla alakalı sıkıntılar vardı. Bunlar çözüldü ve Rus misafirler gelmeye başladı. Fakat bu sebepten dolayı farklı pazarlara da yönelmek zorunda kaldık. İsrail, Orta Doğu gibi alternatif pazarlara yöneldik. Oralardan da ciddi akışlar oldu. Şu an eylül ortasına kadar otellerimiz tamamen dolu, çok ufak boşluklarımız var. Pazarlama çalışmalarımız da tamamen eylülün son yarısından sonrasını kapsıyor" dedi.