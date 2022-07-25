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Antalya’ya turist akını: Yüzde 107 artışla 6 milyonu geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Antalya’ya turist akını: Yüzde 107 artışla 6 milyonu geçti

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 6 milyon 133 bin 463 oldu.

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