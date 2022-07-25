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Doğu Karadeniz'de turizm patlaması! Turistler akın ediyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Doğu Karadeniz’de turizm patlaması! Turistler akın ediyor

Turistler, Karadeniz'e akın ediyor. Hedef 1 milyondan fazla turisti ağırlamak. Ayrıntıları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Metin İnan değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Karadeniz'de pandemiden sonra turist patlaması yaşanıyor. Bölge esnafı durumdan oldukça memnun. Hedef ise Karadeniz'de 1 milyondan fazla turist ağırlamak.

Gelişmeleri Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Metin İnan A Haber mikrofonlarına şöyle değerlendirdi:

"Uzungöl denildiği zaman Orta Doğu ve Körfezler'de en gözde mekanlardan biri olarak akla geliyor. 2019 yılı rakamlarına bakıldığı zaman 3,5 milyon insan burayı ziyaret etti. Şu anda bu rakam 3 katına kadar çıkmış durumda.

Çok yoğun bir şekilde bölgeye Arap misafirlerimiz geliyor. Doğu Karadeniz'e geldikleri zaman Uzungöl'ü görmeden gitmiyorlar. Oteller şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmış durumda. Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'e kadar uzanan bir doluluk var.

Temmuz ayı dolu geçiyor, ağustos ayının da dolu geçmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle işletmelerimiz çok az çalışabildi. Bölgeye Orta Doğu'dan çok az sayıda misafirimiz geldi. Ama bu sene pandeminin azalmasıyla bu sayıyı katlamış durumdayız.

Buraya sadece Arap turistler gelmiyor. Bu yıl özellikle İngilizler, Amerikalılar da geliyor Uzungöl bölgesine ama Arap tursitler tabi bölgeye daha çok ilgi gösteriyor. Diğer ülkelerden de gele misafirlerimiz var."

Turizm patlaması! Bölgeye akın ediyorlar TURİZM PATLAMASI! BÖLGEYE AKIN EDİYORLAR
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