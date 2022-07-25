Doğu Karadeniz’de turizm patlaması! Turistler akın ediyor

Gelişmeleri Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Metin İnan A Haber mikrofonlarına şöyle değerlendirdi:

"Uzungöl denildiği zaman Orta Doğu ve Körfezler'de en gözde mekanlardan biri olarak akla geliyor. 2019 yılı rakamlarına bakıldığı zaman 3,5 milyon insan burayı ziyaret etti. Şu anda bu rakam 3 katına kadar çıkmış durumda.