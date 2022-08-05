Gram altın ve dolar bu hafta da kazandırdı! İşte güncel piyasa kuru... Altına mı dolara mı yatırım yapılmalı? Hangisi daha çok kazandırıyor?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,10, altının gram satış fiyatı yüzde 0,71, dolar/TL yüzde 0,21 değer kazandı, avro/TL 0,04 değer kaybetti. Peki neye yatırım yapılmalı? Altın mı dolar mı kazandırıyor? İşte detaylar...
BIST 100 endeksi, en düşük 2.600,28, en yüksek 2.762,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,10 artarak 2.750,49 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 kazançla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 6.842 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 1.663 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.675 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 liraya yükseldi, avro yüzde 0,04 düşüşle 18,2510 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
İSLAM MEMİŞ NE DEMİŞTİ?
A Haber ekranlarında ekonomideki son durumu yorumlayan uzman isim İslam Memiş altın ve doların getirisine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.
SON 20 YILDA LİDER ALTIN
Son 20 yılda dolar %908, euro %1215, %borsa 1073 altın %6290 getiri sağladı. Vatandaşlarımız kurtuluş reçetesi altındır. İnsanlar artık masalın bittiğini rüyadan uyanmaları gerektiğini bilmeli.
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