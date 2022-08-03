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Kuşadası'na ziyaretçi akını! 1 günde 8 bin 270 turist geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Kuşadası’na ziyaretçi akını! 1 günde 8 bin 270 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 1 günde 3 kruvaziyer ile toplam 8 bin 270 turist geldi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

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