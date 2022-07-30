İstanbul’da 1 dakika Avrupa’da 4 saat! Londra, Paris, Roma ve Frankurt hattı çöktü: Havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu

TEKNOLOJİK SİSTEM KURULDU

Avrupa havalimanlarına kaos yaşanırken dünyaya örnek gösterilen İGA Havalimanı'nın yetkilileri operasyonu nasıl yönettiklerini anlattı: "Büyük ve teknolojik bir BHS sistemi (Bagaj yükleme işlemi) kuruldu. Bagajların uzun mesafeleri hızlıca kat etmesi için ICS (Özel taşıma sistemi) teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji ile bagajlar daha hızlı hareket edebiliyor. Aynı zamanda yüzde 100 takip edilebiliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan ICS (Bagaja özel taşıma sistemi) BHS operasyon ve bakım ihtiyaçları karşılama adına daha modüler ve verimli bir çözüm sağladı"



"Bagaj işleme kapasitesi 28 bin 800 bagaj/saat, toplam 42 km'lik bant uzunluğu olan BHS sistemiyle yolcu bagajları 7/24 kesintisiz hizmet alıyor. BHS sistemi günlük 200 bin bagajı sorunsuz bir şekilde ayrıştırıyor. Gidiş bagajlarının sistem üzerindeki ortalama işlem süresi 12 dakikanın altında. Yer hizmet firmaları tarafından uçak altından sevk edilip, BHS'ye yüklenen gelen yolcu bagajı, 16 dakika içerisinde yolcusuna ulaştırılıyor. Temmuzda yaklaşık 5.5 milyon bagaj işlendi. 29 Ekim 2018'den beri 120 milyon bagaja hizmet verildi."

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