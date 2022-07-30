Turkish Cargo’dan büyük başarı! Küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncülüğe yükseldi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

WACD verileri hava kargo pazarının yüzde 6,9 daraldığını gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, bu başarısıyla WACD listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini belirtti.