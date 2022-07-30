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Kritik 'sıfır atık' hamlesi! ÇED'e girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Kritik ’sıfır atık’ hamlesi! ÇED’e girdi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinde yeşil kalkınma hedeflerini içeren düzenleme yapıldı. Buna göre Sıfır Atık, Sera Gazı Azaltımı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme, Çevresel ve Sosyal Yönetim gibi birçok planın "sürdürülebilirlik planı" altında ÇED raporlarında yer alması zorunluluğu getirildi.

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