Almanya’da havalimanı krizi büyüyor! Sonu gelmeyen kuyruklarda binlerce insan mağdur
Avrupa'nın genelinde görülen havalimanı krizi Almanya'da ciddi bir seviyeye ulaştı. Almanya'nın birçok havalimanında yüzlerce uçuş seferi iptal edildi. Grevler sebebiyle binlerce insan mağdur olurken, havalimanındaki kuyrukların sonu gelmediği görüldü.
Alman havayolu firması Lufthansa, personellerin grev kararı nedeniyle binin üzerinde uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
BİN 701 SEFER İPTAL EDİLDİ
Almanya'nın ulusal havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, verdi.
Sendikasının yarın için açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta bugün 32, yarın da 646 olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Münih'te ise 15'i bugün, 330'u yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı.
134 BİN YOLCU ETKİLENECEK
Frankfurt'ta 92 bin, Münih'te 42 bin yolcunun iptal kararından etkileneceği belirtildi.
Söz konusu yolcularla bugün temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken, mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.
Grevin etkisinin Perşembe ve Cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.
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