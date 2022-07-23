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Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs tarihinden bugüne 127 bin 990 yolcu kullandı.

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