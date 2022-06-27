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Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye yapıldı. Hacı adayları koronavirüs pandemisi nedeniyle iki senenin ardından kutsal topraklara varacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Hacı adayı, hislerini "Hac yolculuğuna çıktık inşallah Allah utandırmaz. Heyecan var. Duygularla anlatılamaz bir şey bu duygu ancak yaşanır. İnşallah Allah diğer arkadaşlarımıza da nasip eder. Memleketimden direk uçtuğum için çok mutluyum. Çok büyük bir imkan bizim için." ifadeleriyle dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 13:37
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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi kutsal toprak Mekke'ye yapıldı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

Koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesiyle beraber iki senenin aradan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 senesinin Rize'deki ilk hac kafilesi bugün havayolu ile kutsal topraklara doğru yola koyuldu.

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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

Pazar İlçe Müftülüğü tarafından Rize-Artvin Havalimanı'nda hacı adayları için uğurlama töreni yapıldı. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına engel olamadı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

"UÇAK DİREK OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'A UÇACAK HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK"

Bu yıl hacı adaylarının Rize-Artvin Havalimanından ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştireceklerinden dolayı çok şanslı olduklarını ifade eden Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Gerçekten bugünü dolu dolu yaşıyorum. Ben de 2006 yılında gitmiştim. Hacı adaylarının ne kadar şanslı olduğunu kendimde hissettim. Çünkü kabeden davetiye almışlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İkinci şansları ise Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk kez yurtdışı uçuşu yapıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın özel ikramıdır. Bugün Rize-Artvin Havalimanından kalkan uçak direk olarak Suudi Arabistan'a direk olarak uçacak. Gerçekten bugün her şey dört dörtlük. Hacılarımızın ve bütün ümmeti Muhammed'in dualarıyla bu millet dimdik duracak" ifadelerini kullandı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu kutsal topraklara! Hacı adayları mutluluk gözyaşları döktü

"MEMLEKETİMDEN DİREK UÇTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hac adaylarından Mehmet Kahya, Rize'den direk Suudi Arabistan'a uçacaklarını söyleyerek, "Hac yolculuğuna çıktık inşallah Allah utandırmaz. Heyecan var. Duygularla anlatılamaz bir şey bu duygu ancak yaşanır. İnşallah Allah diğer arkadaşlarımıza da nasip eder. Memleketimden direk uçtuğum için çok mutluyum. Çok büyük bir imkan bizim için. Evimizden çıktık şimdi direk Arabistan'a gidiyoruz. Bu duyguları anlatmak çok zor çok güzel duygu" dedi.