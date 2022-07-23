Turan Yolu için geri sayım başladı! Karabağ zaferi sonrası Türkiye ile Asya arasında 15 milyar dolarlık ticaretin yolu açılacak

1.1 TRİLYON DOLAR

Zengezur, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) toplamı 1.1 trilyon dolar olan Türkçe konuşan devletleri de birbirine bağlayacak proje olarak öne çıkıyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret hacmi 4.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Hedef ise 15 milyar dolar. Koridorla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz olarak karadan ulaşım sağlanabilecek.

Sabah'ın haberine göre, Zengezur Koridoru, Çin'in Tarihî İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirdiği "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" açısından da önem taşıyor. Koridorun işler hâle gelmesiyle Azerbaycan'ın Türkiye ile Çin arasındaki konumunun da Kuşak-Yol Projesi bağlamında pekişeceği ve Ukrayna Savaşı'nın ardından daha önemli hâle gelen proje için Zengezur'un kritik bir alternatif güzergâh olabileceği ifade ediliyor.

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridor olarak tanımlanıyor.