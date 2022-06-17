17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı'na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

Rize-Artvin Havalimanı'na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen ikinci, dünyanın da 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ay içinde 48 bin 103 yolcu tercih etti. 4,4 milyar liraya mal olan ve 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan havalimanında bu süre içerisinde 372 uçak, iniş-kalkış yaptı.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 11:11
  • 1
  • 18
Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

Rize Pazar'a bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1000 hektarlık alana inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017 tarihinde katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

Proje, 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.

  • 3
  • 18
Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

4,4 milyar liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

  • 4
  • 18
Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

135 bin metrekarenin üzerinde peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaç ile yeşillendirildi.

  • 5
  • 18
Rize-Artvin Havalimanı’na yoğun ilgi! 1 ayda, 48 bin yolcunun tercihi oldu

DÜNYADA 5'İNCİ

Türkiye'nin 58'inci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edilen havalimanı olma özelliğini taşıyor.