İstanbullular için geri sayım başladı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi: 3 yeni metro 2023’te hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından şu anda toplam 103 kilometre uzunluğunda 7 metro hattında çalışma yapılırken, söz konusu hatlardan 3'ü bu yılın sonunda, geri kalanı ise 2023 yılı içinde hizmete girecek.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı 7,4 kilometre uzunluğuna sahip. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip hattın hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanırken, yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması temin edilecek.