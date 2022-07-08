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Rize-Artvin Havalimanı'nı son bir ayda 82 bin yolcu ziyaret etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Rize-Artvin Havalimanı’nı son bir ayda 82 bin yolcu ziyaret etti

Son dakika haberi... Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı son bir ayda 81 bin 486 yolcu kullandı.

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