Petrol üretiminde yeni rekor! TPAO rakamı açıkladı
Adana'dan gelen petrol rezervi keşfi haberleri Türkiye'yi sevince boğmuştu. Bu kez de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda müjdeli bir haber geldi. Günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazelediği belirtildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretimle yurt içi üretimde rekor kırdı. Son dönemde Adana başta olmak üzere açılan petrol kuyularının üretime etkisi bu rekorla birlikte kısa sürede görüldü.
TPAO'DAN REKOR AÇIKLAMASI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."
"BÖLGEDE BENZER POTANSİYELLERE SAHİP 4-5 SAHA DAHA VAR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.
Yıl sonuna kadar bölgede 8 kuyu daha açmayı ve toplam 10 kuyuya ulaşmayı planladıklarını anlatan Dönmez, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 7,5-8 milyon varil olduğunun, bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk geldiğinin bilgisini verdi.
Dönmez, bölgede başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."
"TPAO'NUN GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 60 BİN VARİLİN ÜSTÜNDE"
Bakan Dönmez, son yıllarda TPAO'nun hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.
Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Orada hummalı, geceli gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız ama bu arada, karada da aslında keşiflerimiz var." dedi.
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