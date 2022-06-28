Türkiye’ye çağ atlatacak keşifte gelişme! 1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor

"1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin 1 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık" dedi.