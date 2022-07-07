HaberlerGaleriEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Bakan Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 08:06Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 08:27