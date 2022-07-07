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Haberler Galeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana'da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Bakan Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 08:27
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana’da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti, TPAO yetkililerinden bilgi aldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana’da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Bakan Dönmez, Çukurova-1 Kuyusu'nun yakınına giderek bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi, daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana’da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Başkan Erdoğan'ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana’da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Adana’da yeni petrol keşiflerine işaret etti!

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.