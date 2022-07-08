Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan rekor! Muhalefetin algısı yine tutmadı | CHP'li Başarır karantinada araç saymıştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve vekilleri Türkiye'ye katkı sağlayacak her projeye yaptıkları gibi Osmangazi Köprüsü'nü de karalamak için algı operasyonları düzenlemişti. CHP'li Ali Mahir Başarır koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağında köprüde araç saçmış, lideri Kılıçdaroğlu'da rakamları kasıtlı olarak yanlış aktarmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, muhalefetin "araç geçmiyor" algısı için çalıştığı Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun garanti edilen geçiş limitlerini rekorla geçtiğini açıkladı.
Büyük bir yatırımla kısa sürede yap işlet devret yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunda rekor kırıldı. Muhalefetin hedef göstererek lekelemeye çalıştığı köprü ve otoyol için devletin kasasından bir kuruş çıkmazken, günlük 40 bin adet olarak verilen geçiş garantisinin üzerine çıkıldı. Köprüden geçen günlük araç sayısı son 6 ayda günlük ortalama 45 bini geçti.
CHP'Lİ BAŞARIR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ARAÇ SAYMIŞTI
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde Osmangazi Köprüsü'ne giderek açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, "Kamu zararı olan tüm yatırımları kamulaştıracağız" demişti.
Köprüden araç geçmediğini belirterek hükümet üzerinden dev projeleri hedef alan CHP'li Başarır, "1 saatte 15 araç geçti" şeklinde konuştu.
BAKANLIK KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI TEK TEK YALANLANMIŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik açıklama yapıldı.
Kılıçdaroğlu'nun Mart ayındaki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya dikkatin çekildiği açıklamada, "Bakanlığımız sorumluluğunda hayata geçirilen bazı projeler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Genel Başkanın bu beyanlarında açıkça yalan söylemesi bizleri artık şaşırtmamakta ancak ülkemiz adına üzmeye devam etmektedir. Yalan ve iftira siyasetindeki bu ısrarları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur."
"3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz.' ifadesi yalandır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"26 Ağustos 2016 tarihinde milletimizin hizmetine sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte toplam yatırım ve işletme süresi 10 yıl 2 ay 20 gündür. Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile hayata geçirilen, İstanbul'un ve Marmara Bölgesi için oluşturulacak Marmara Otoyol Ringi'nin önemli parçalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaat maliyeti 818 milyon dolardır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 138 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesimi için Yapım, İşletme, Finansman, Bakım-Onarım ve Yenileme maliyetleri toplam 7,18 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 6,9 milyar dolardır, şimdiye dek Köprü için toplam 3,3 milyar liralık ödeme yapılmıştır.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU
Osmangazi Köprüsü 1,2 milyar dolar; biz 15 milyar dolar veriyoruz ifadesi de yalandır. 1 Temmuz 2016 tarihinde açılan, İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında, Yap İşlet Devret modeli ile inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün toplam inşaat ve işletme süresi 15 yıl 9 ay 24 gündür. Osmangazi Köprüsü'nün yapım maliyeti 1,48 milyar dolardır. Osmangazi Köprüsü ve 384 km'lik İzmir-İstanbul Otoyolu için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri işletme yılı sonu toplam 13,6 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 12,9 milyar dolardır."
"Zafer Havaalanı'nın şimdi açığını kapatmak için Eskişehir'deki havaalanını kapatıyorlar. Eskişehir'deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten, Hazine'den bir kuruş almadan yaptı.' ifadeleri de yalandır" değerlendirmesine yer verilen açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır; Havalimanı hizmetine devam etmektedir. Yap İşlet Devret modeli ile hayata geçirilen, 3 Mart 2011 yılında sözleşmesi imzalanan ve 1 Kasım 2012 yılında faaliyete geçen Zafer Havalimanı, 50 milyon avroya mal olmuştur. 2044 yılında kamu malı olacak Zafer Havalimanı'nın işletme, bakım ve onarım giderleri dahil toplam maliyeti 254 milyon avrodur. Zafer Havalimanı için verilen, işletme süresi sonunda, yani 2044 yılına kadar toplam ödenecek garanti bedeli ise 206 milyon avrodur. DHMİ'nin ihaledeki net karı 48 milyon avrodur.
SON 6 AYDA GARANTİ SAĞLANDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022'nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü'nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi.
Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114'lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.
PEŞ PEŞE REKOR
Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu.
Otoyolun 4'üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.
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