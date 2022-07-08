Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan rekor! Muhalefetin algısı yine tutmadı | CHP’li Başarır karantinada araç saymıştı

PEŞ PEŞE REKOR

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu.

Otoyolun 4'üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.