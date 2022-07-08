THY’nin haziran rakamları açıklandı! Ne kadar yolcu taşıdı?

THY olarak yaz döneminde yüksek yolcu talebi beklediklerini belirten Bolat, "Biz buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliğiyle sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimiyle heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6,9 milyon misafirimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.