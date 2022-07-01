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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Kredinin dövize gidişine izin vermeyiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Kredinin dövize gidişine izin vermeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Bakan Nebati "BDDK düzenlemesinin amacı açık. Üretim yapın, istihdam oluşturun dövize yatırım yapmayın. BDDK çok açık şekilde ‘ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz.’ diyor" dedi.

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