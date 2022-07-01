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Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne dedi? Yeni asgari ücret...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne dedi? Yeni asgari ücret...

Asgari ücret açıklaması canlı izle... Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı bugün belli oluyor. NATO zirvesi dönüşü yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne dedi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayın sayfası...

Asgari ücret açıklaması canlı izle... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz'da yapılacak zam için görüşmelerini tamamladı. Hiçbir vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti bugün açıklayacak. Asgari ücret zammına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne dedi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayın sayfası...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması A Haber ekranlarında olacak.

İşte A Haber canlı yayın sayfası;

AHaber CANLI YAYIN

Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ASGARİ ÜCRET YAYIMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminini açıkladı.

Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'in açıklamaları:

2016'DAN BU YANA BİR İLK

2016'dan beri ilk defa asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak. Bu da enflasyon nedeniyle oldu. devlet geçtiğimiz dönemde yılbaşı itibarıyla vergide işveren payını kaldırdı. 600 liralık bir pay kaldırıldı. Bu halen devam edecek.

YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Asgari ücret taban ücreti belirler. İşçinin de bir bedeli var. Emeklinin de ücreti enflasyon oranı olarak artırılması gerekiyor. Enflasyona yönelik beklenti 2-3 gün içinde açıklanacak.

Yüzde 77-78 oranında bir enflasyon beklentisi var. Memurun enflasyon ve refah payı olarak yüzde 40'lık bir oran bekleniyor.

5500 TL ÜSTÜNDE OLACAK

Burada da asgari ücrette yüzde 40'lık bir zam beklentisi var asgari ücrette. İşveren tarafı ise 5400 lira civarında diretecek. Ama Cumhurbaşkanı alt kesimdeki vatandaşı ezdirmek istemiyor. Ben 5500 TL'den yukarı bir rakam bekliyorum.

SENDİKALAŞMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Türkiye'de sendikalaşma oranı yüzde 13. Bu yüzden işçi bir araya gelemiyor. Normalde asgari ücretin bugün açıklanması gerekiyordu ama Cumhurbaşkanının yurt dışında olması nedeniyle 1 Temmuz'a kaldı.

TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 6 BİN 391 TL

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ikinci kez toplandı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, çalışanların insanca bir ücreti hak ettiklerini ve beklediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre haziranda "açlık sınırı"nın 6 bin 391 lira olduğunu anımsatan Irgat, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."

Irgat, "Komisyonda, net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı. İşveren tarafı da net bir rakam söylemedi. Biz enflasyon ve alım gücünün dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedik." dedi.

Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.

Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum.

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

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