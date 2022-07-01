Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne dedi? Yeni asgari ücret...

2016'DAN BU YANA BİR İLK

2016'dan beri ilk defa asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak. Bu da enflasyon nedeniyle oldu. devlet geçtiğimiz dönemde yılbaşı itibarıyla vergide işveren payını kaldırdı. 600 liralık bir pay kaldırıldı. Bu halen devam edecek.

YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Asgari ücret taban ücreti belirler. İşçinin de bir bedeli var. Emeklinin de ücreti enflasyon oranı olarak artırılması gerekiyor. Enflasyona yönelik beklenti 2-3 gün içinde açıklanacak.

Yüzde 77-78 oranında bir enflasyon beklentisi var. Memurun enflasyon ve refah payı olarak yüzde 40'lık bir oran bekleniyor.