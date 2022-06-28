Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den CHP lideri Kılıçdaroğlu’na cevap! Sizin Vaatleriniz bizim çoktan başlattığımız projeler

"ÜRETTİĞİNİZ FAZLA ELEKTRİĞİ DE SATACAKSINIZ"

20 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmayı paylaşan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş enerji santralleri ile size net olarak bir şey söylemek istiyorum. 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Hesabını soracaksınız. Yetmez. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrik ile ilgili 'şu problemi yaşadım, şu fatura problemini yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Viranşehir, Urfa ve Türkiye; güneşe ihtiyacı olan yerde güneş enerjisini kendisi üretecek."