Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap! Sizin Vaatleriniz bizim çoktan başlattığımız projeler
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedava vereceklerini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. 20 Haziran'daki sözlerini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara yanıt veren Bakan Nebati, "Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Güneş enerjisi ile Şanlıurfa'dan başlayarak Mardin'i ve Van'ı da içine alan 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedavaya vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da sözünü verdim. Bizi dinlemiyorlar. Aslında bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım. Ama dinlemiyorlar. Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden, alın terinden yana değiller." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.
"İCRAATLERİMİZİN HIZINA YETİŞEMİYORSUNUZ"
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadelerini kullandı.
"ÜRETTİĞİNİZ FAZLA ELEKTRİĞİ DE SATACAKSINIZ"
20 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmayı paylaşan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Güneş enerji santralleri ile size net olarak bir şey söylemek istiyorum. 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Hesabını soracaksınız. Yetmez. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrik ile ilgili 'şu problemi yaşadım, şu fatura problemini yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Viranşehir, Urfa ve Türkiye; güneşe ihtiyacı olan yerde güneş enerjisini kendisi üretecek."
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nu projelerin detayları için bakanlığın sitesini göz atmasını önerdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV ne zaman ödenir? 2022 2. taksit MTV ödemesi ne zaman başlıyor? Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 3.250 bekçilik alımı ne zaman başlayacak?
- GSS borcu ne zaman silinecek 2022? Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları (GSS) affından kimler yararlanacak?
- 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2022 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bayram öncesi hesaplarda! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
- Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...
- Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?
- 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Bayram tatili ne zaman başlayacak? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?
- AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı hangi camide kılınacak, nereye defnedilecek?
- Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller