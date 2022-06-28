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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap! Sizin Vaatleriniz bizim çoktan başlattığımız projeler

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den CHP lideri Kılıçdaroğlu’na cevap! Sizin Vaatleriniz bizim çoktan başlattığımız projeler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedava vereceklerini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. 20 Haziran'daki sözlerini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara yanıt veren Bakan Nebati, "Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Güneş enerjisi ile Şanlıurfa'dan başlayarak Mardin'i ve Van'ı da içine alan 6 büyük ilde elektriği çiftçiye bedavaya vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da sözünü verdim. Bizi dinlemiyorlar. Aslında bizi dinleseler, güneş enerjisini onların yapması lazım. Ama dinlemiyorlar. Çünkü onlar çiftçiden, üreticiden, alın terinden yana değiller." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.

"İCRAATLERİMİZİN HIZINA YETİŞEMİYORSUNUZ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." ifadelerini kullandı.

"ÜRETTİĞİNİZ FAZLA ELEKTRİĞİ DE SATACAKSINIZ"

20 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmayı paylaşan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş enerji santralleri ile size net olarak bir şey söylemek istiyorum. 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Hesabını soracaksınız. Yetmez. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrik ile ilgili 'şu problemi yaşadım, şu fatura problemini yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Viranşehir, Urfa ve Türkiye; güneşe ihtiyacı olan yerde güneş enerjisini kendisi üretecek."

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nu projelerin detayları için bakanlığın sitesini göz atmasını önerdi.

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