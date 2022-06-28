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Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Nebati detayları açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Nebati detayları açıkladı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

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