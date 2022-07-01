Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, geçerli olacak 2022? Zamlı asgari ücret bu ay yatacak mı, ayın kaçında yatacak?
Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranını açıkladı. Temmuz ayında geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında ara zam ile maaşlar hesaplara yatacak. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret bu ay yatacak mı, ayın kaçında yatacak?
Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret bu ay yatacak mı, ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında geçerli olmak üzere asgari ücret zammını duyurdu. Hal böyle olunca zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret bu ay yatacak mı, ayın kaçında yatacak?
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
"Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir.
Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.
Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.
Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.
Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük.
Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 artış yapıyoruz.
Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır."
ASGARİ ÜCRET YAYIMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.
Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.
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